Монти Уильямс обнял Стивена Сайласа после матча «Рокетс» – «Санз»

Главный тренер после поражения своей команды от (97:111) подошел к главному тренеру соперника , чтобы поздравить с победой и поддержать в связи со смертью отца, Пола Сайласа.

Уильямс крепко обнял Сайласа и долгое время что-то говорил ему на ухо.

Прославленный игрок и тренер Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостона» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтла» (1979), два раза выступал на Матче всех звезд и дважды попадал в первую сборную звезд защиты.

В качестве главного тренера Сайлас возглавлял «Клипперс», «Шарлотт», «Новый Орлеан» и «Кливленд», а также работал ассистентом в нескольких командах. Леброн Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в НБА под руководством Сайласа в «Кавальерс».

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