Монти Уильямс обнял Стивена Сайласа после матча «Рокетс» – «Санз»
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс после поражения своей команды от «Хьюстона» (97:111) подошел к главному тренеру соперника Стивену Сайласу, чтобы поздравить с победой и поддержать в связи со смертью отца, Пола Сайласа.
Уильямс крепко обнял Сайласа и долгое время что-то говорил ему на ухо.
Прославленный игрок и тренер Пол Сайлас скончался в возрасте 79 лет. Он дважды становился чемпионом НБА в составе «Бостона» (1974, 1976) и один раз – в составе «Сиэтла» (1979), два раза выступал на Матче всех звезд и дважды попадал в первую сборную звезд защиты.
В качестве главного тренера Сайлас возглавлял «Клипперс», «Шарлотт», «Новый Орлеан» и «Кливленд», а также работал ассистентом в нескольких командах. Леброн Джеймс провел первый и большую часть второго сезона в НБА под руководством Сайласа в «Кавальерс».
Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград
Комментарии