Деррик Роуз: «Хотелось бы стать владельцем клуба»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Баскетбол

Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

«Тренерская работа подразумевает слишком большую ответственность. И сейчас, когда речь идет о моей семье, я могу сказать, что именно семья является моей главной ответственностью. Я должен быть рядом, уделять им свое время, отдавать им свою жизнь. Решать все вопросы, покупать землю, строить там дом, быть мужчиной. Мне дана семья, я должен продолжить род.

Хотелось бы стать владельцем клуба. Я накопил достаточно. Мне не нужен кредит, я в порядке. Так что я жду. Я жду своего часа.

Если я хочу заняться чем-то в мире баскетбола, то знаю при этом, что у меня есть достаточные связи, тут проблемы нет», – заявил Роуз.

Африка определит будущее баскетбола? Европа уже пользуется исторической связью, НБА пылесосит таланты

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SteaL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смотрел недавно на тубе , самых богатых баскетболистов) у роуза было около 50кк , у леброна 600, у куина кука 500 )))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мурзин Ринат
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Цвет кожи не тот.
P.S Джордану просто разрешили, чтоб успокоить общественность
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы