Разыгрывающий «Никс» рассказал, чем хочет заниматься после завершения карьеры.

«Тренерская работа подразумевает слишком большую ответственность. И сейчас, когда речь идет о моей семье, я могу сказать, что именно семья является моей главной ответственностью. Я должен быть рядом, уделять им свое время, отдавать им свою жизнь. Решать все вопросы, покупать землю, строить там дом, быть мужчиной. Мне дана семья, я должен продолжить род.

Хотелось бы стать владельцем клуба. Я накопил достаточно. Мне не нужен кредит, я в порядке. Так что я жду. Я жду своего часа.

Если я хочу заняться чем-то в мире баскетбола, то знаю при этом, что у меня есть достаточные связи, тут проблемы нет», – заявил Роуз.

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