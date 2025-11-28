  • Спортс
  Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»
Владелец «Маккаби» Шимон Мизрахи – Одеду Каташу: «Ты разрушаешь клуб. Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»

В «Маккаби Тель-Авив» разгорелся конфликт между тренером и владельцем.

В «Маккаби Тель-Авив» произошел острый конфликт между владельцем клуба Шимоном Мизрахи и главным тренером Одедом Каташем. Причиной разногласий стала роль защитника Лонни Уокера в команде.

По данным 5-го канала Израиля, Мизрахи напрямую заявил Каташу: «Ты разрушаешь «Маккаби». Почему ты не даешь играть нашему лучшему игроку?»

Тренер ответил: «Здесь никто не смеет на меня кричать! Я разрушаю команду? Я спасаю «Маккаби»!»

В спор вмешался генеральный менеджер Клаудио Колдебелла, заняв сторону владельца: «Когда Шимон говорит, ты не должен ему возражать».

Ранее главный тренер «Маккаби» обвинил Уокера в симуляции травмы перед принципиальным матчем с «Хапоэлем Тель-Авив» в чемпионате Израиля и не включил его в заявку на игру с «Виртусом» в Евролиге. При этом ни один из высших руководителей клуба не был поставлен в известность об этом решении, что и стало поводом для конфликта.

