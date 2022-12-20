Деррик Роуз – о переводе в запас: «Я должен просто исполнять свою роль»

Ращыгрывающий « » рассказал о том, как воспринял решение главного тренера команды вывести его из ротации.

«Это был обычный разговор. Он просто сказал, что даст возможность Майлз Макбрайду. Я ответил ему, что все понял. Мы очень хорошо ладим с Майлзом. Конечно, я хочу играть, но сезон длинный. Тибс всегда говорит, что это подножие горы, а нам нужно взобраться на целую гору.

Мне просто нужно быть готовым. Это самое сложное. Я каждый год оказывался в новой ситуации, но через такое прохожу впервые. Так что мне нужно учиться, приспосабливаться и быть готовым сделать свою работу хорошо, когда придет время», – признался Роуз.

Ветеран появился на площадке только в одном из 7 последних матчей «Нью-Йорка», сыграв 3,5 минуты против « » (114:91). «Никс» выиграли все 7 встреч.

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