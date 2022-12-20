Деррик Роуз – о переводе в запас: «Я должен просто исполнять свою роль»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Том Тибодо Майлз Макбрайд Баскетбол

Ращыгрывающий «Нью-Йорка» Деррик Роуз рассказал о том, как воспринял решение главного тренера команды Тома Тибодо вывести его из ротации.

«Это был обычный разговор. Он просто сказал, что даст возможность Майлз Макбрайду. Я ответил ему, что все понял. Мы очень хорошо ладим с Майлзом. Конечно, я хочу играть, но сезон длинный. Тибс всегда говорит, что это подножие горы, а нам нужно взобраться на целую гору.

Мне просто нужно быть готовым. Это самое сложное. Я каждый год оказывался в новой ситуации, но через такое прохожу впервые. Так что мне нужно учиться, приспосабливаться и быть готовым сделать свою работу хорошо, когда придет время», – признался Роуз.

Ветеран появился на площадке только в одном из 7 последних матчей «Нью-Йорка», сыграв 3,5 минуты против «Чикаго» (114:91). «Никс» выиграли все 7 встреч.

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2 комментария

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Neo97
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Ответ ispomca
Надеюсь найдет силы перестроиться и показать на что способен, хочу еще увидеть его всплески мвп версии..
Жаль вас расстраивать, поверьте как поклонник баскетбола и лично Деррика, расстроен не меньше вашего, но, увы, с большой долей вероятности, это конец
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ispomca
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Надеюсь найдет силы перестроиться и показать на что способен, хочу еще увидеть его всплески мвп версии..
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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