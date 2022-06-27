Школьный тренер Джейлена Брансона: «Дружба между Джейленом и Дерриком Роузом может помочь «Никс»

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«Никс» в межсезонье-2022 попытаются заполучить разыгрывающего «Мэверикс» Джейлена Брансона, который станет свободным агентом.

Школьный тренер Джейлена Пэт Амброз рассказал о дружеских отношениях между ветераном «Нью-Йорка», экс-игроком «Чикаго» Дерриком Роузом и его бывшим подопечным.

«Джейлен приходил в зал «Буллс» и тренировался с игроками команды. Тогда-то они стали хорошими друзьями с Дерриком Роузом. Это может помочь «Никс».

Деррик видел, что этот молодой человек очень и очень хорош, и Деррик был чикагским парнем, так что он начал покровительствовать Джейлену, стал его баскетбольным наставником», – сказал Амброз.

Отец Джейлена Рик Брансон ранее работал в штабе Тома Тибодо в «Чикаго». Сейчас он ассистирует известному тренеру в «Нью-Йорке».

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