Школьный тренер Джейлена Брансона: «Дружба между Джейленом и Дерриком Роузом может помочь «Никс»

«Никс» в межсезонье-2022 попытаются заполучить разыгрывающего «Мэверикс» , который станет свободным агентом.

Школьный тренер Джейлена Пэт Амброз рассказал о дружеских отношениях между ветераном , экс-игроком «Чикаго» и его бывшим подопечным.

«Джейлен приходил в зал «Буллс» и тренировался с игроками команды. Тогда-то они стали хорошими друзьями с Дерриком Роузом. Это может помочь «Никс».

Деррик видел, что этот молодой человек очень и очень хорош, и Деррик был чикагским парнем, так что он начал покровительствовать Джейлену, стал его баскетбольным наставником», – сказал Амброз.

Отец Джейлена Рик Брансон ранее работал в штабе Тома Тибодо в . Сейчас он ассистирует известному тренеру в «Нью-Йорке».

«Вы дарите мне обувь и еще платите. Это законно?» Революция Nike в студенческом баскетболе 70-х