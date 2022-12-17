Разыгрывающий «Никс» ответил на вопрос о возможном включении в Зал славы.

«Было бы неплохо оказаться там, что тут скажешь. Но может кто-нибудь из присутствующих назвать известного гладиатора? Я говорю это в том смысле, что через 200-300 лет всем будет все равно, что тут у нас происходило», – заявил Роуз.

В 2011 году выступавший за «Буллс» Роуз стал самым молодым MVP в истории НБА.

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