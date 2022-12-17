Деррик Роуз – о Зале славы: «Было бы неплохо оказаться там, но через 200-300 лет всем будет все равно»
Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз ответил на вопрос о возможном включении в Зал славы.
«Было бы неплохо оказаться там, что тут скажешь. Но может кто-нибудь из присутствующих назвать известного гладиатора? Я говорю это в том смысле, что через 200-300 лет всем будет все равно, что тут у нас происходило», – заявил Роуз.
В 2011 году выступавший за «Буллс» Роуз стал самым молодым MVP в истории НБА.
Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ
Тинейджер из «Атланты» – новый король победных бросков! 2 «баззера» всего за 23 игры в НБА – уже обогнал Карри, Янниса и Йокича
Роуз загнут про гладиаторов. Кто вспомнит одного олимпийского чемпиона 100ней давности? Спорт или кибеспорт или другой спорт. Какая разница? Медальки это кусок говна. Человек важнее всего.