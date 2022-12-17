Деррик Роуз – о Зале славы: «Было бы неплохо оказаться там, но через 200-300 лет всем будет все равно»

Теги Чикаго Нью-Йорк НБА Деррик Роуз Зал славы Баскетбол

Разыгрывающий «Никс» Деррик Роуз ответил на вопрос о возможном включении в Зал славы.

«Было бы неплохо оказаться там, что тут скажешь. Но может кто-нибудь из присутствующих назвать известного гладиатора? Я говорю это в том смысле, что через 200-300 лет всем будет все равно, что тут у нас происходило», – заявил Роуз.

В 2011 году выступавший за «Буллс» Роуз стал самым молодым MVP в истории НБА.

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3 комментария

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Light Yagami
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Ответ Левый аккаунт Дюрэнта
Причём тут поколения? Роуз загнут про гладиаторов. Кто вспомнит одного олимпийского чемпиона 100ней давности? Спорт или кибеспорт или другой спорт. Какая разница? Медальки это кусок говна. Человек важнее всего.
Есть разница. Помнят же еще чемпионов мира по гейболу 100-летней давности. Потому что гейбол еще актуален за счёт взрослого (слэш пожилого) поколения. Вот когда вымрет аудитория, тогда это уже будет актуально только для каких-нибудь энциклопедических задротов.
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Левый аккаунт Дюрэнта
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Ответ Light Yagami
Ди. Роуз оптимист. Через одно поколение уже всем пофиг будет. Молодёжь щас за киберспортом следит гораздо больше, спорт традиционный только за счёт лудиков держится еще более-менее, +, старое поколение, которое умирает постепенно.
Причём тут поколения?
Роуз загнут про гладиаторов. Кто вспомнит одного олимпийского чемпиона 100ней давности? Спорт или кибеспорт или другой спорт. Какая разница? Медальки это кусок говна. Человек важнее всего.
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Light Yagami
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Ди. Роуз оптимист. Через одно поколение уже всем пофиг будет. Молодёжь щас за киберспортом следит гораздо больше, спорт традиционный только за счёт лудиков держится еще более-менее, +, старое поколение, которое умирает постепенно.
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