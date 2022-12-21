Никола Йокич оформил трипл-дабл в матче с «Гризлис» – 13 очков, 13 подборов и 13 передач

Центровой « » во вторник сделал трипл-дабл во втором матче подряд.

Во встрече с «Гризлис» серб набрал 13 очков (6 из 12 с игры), 13 подборов и 13 передач за 37 минут на площадке.

В предыдущем матче с «Шарлотт» (119:115) Йокич набрал 40 очков, рекордные в карьере 27 подборов, а также 10 передач.

Двукратный MVP НБА оформил шестой трипл-дабл в сезоне и 82-й за карьеру.

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