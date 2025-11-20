Джабари Смит получил неспортивный фол за стычку с Нэйкуаном Томлином в матче «Хьюстона» с «Кливлендом»
Смит и Томлин столкнулись под кольцом.
Борьба форвардов Джабари Смита («Хьюстон») и Нэйкуана Томлина («Кливленд») под кольцом закончилась стычкой и трэштоком. Менее сдержанным оказался Смит, его толчок привел к неспортивному фолу 1-й степени. Оба игрока были также наказаны техническими замечаниями.
Матч завершился со счетом 114:104 в пользу «Рокетс».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
