Джабари Смит получил неспортивный фол за стычку с Нэйкуаном Томлином в матче «Хьюстона» с «Кливлендом»

Смит и Томлин столкнулись под кольцом.

Борьба форвардов Джабари Смита («Хьюстон») и Нэйкуана Томлина («Кливленд») под кольцом закончилась стычкой и трэштоком. Менее сдержанным оказался Смит, его толчок привел к неспортивному фолу 1-й степени. Оба игрока были также наказаны техническими замечаниями.

Матч завершился со счетом 114:104 в пользу «Рокетс».