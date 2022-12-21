Никола Йокич исполнил передачу между собственных ног, Брюс Браун вколотил сверху

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Центровой «Наггетс» Никола Йокич отметился великолепной результативной передачей.

В третьей четверти матча с «Гризлис» (105:91) Йокич исполнил передачу между собственных ног на Брюса Брауна, который поставил сверху.

На счету серба 13 очков, 13 подборов и 13 передач, Браун набрал 16 очков, 5 подборов и 4 передачи.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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2 комментария

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latsareg
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Ответ помада Терезы
Это магия
Явно домашняя заготовка. Но красиво, да, спору нет
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
помада Терезы
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Это магия
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+2
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