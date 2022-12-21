Центровой « » во время матча с « » (105:91) исполнил красивую слепую передачу на Кристиана Брауна.

Лидер «Гризлис» разгадал замысел 2-кратного MVP, но оказался не в состоянии прервать передачу, лишь коснувшись мяча кончиками пальцев.

На счету серба 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча