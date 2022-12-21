Джа Морэнту не удалось прервать слепую передачу Николы Йокича

Теги Денвер Мемфис НБА видео Никола Йокич Джа Морэнт Кристиан Браун Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич во время матча с «Мемфисом» (105:91) исполнил красивую слепую передачу на Кристиана Брауна.

Лидер «Гризлис» Джа Морэнт разгадал замысел 2-кратного MVP, но оказался не в состоянии прервать передачу, лишь коснувшись мяча кончиками пальцев.

На счету серба 13 очков, 13 подборов и 13 передач.

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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