Игрок « » получил неспортивный фол первой степени во время матча с « » (94:132).

Во второй четверти Джером подставил ногу под приземлявшегося после броска , который в результате подвернул голеностоп.

Граймс отыграл 32 минуты, набрав 19 очков и 4 передачи.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча