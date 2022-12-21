Тай Джером получил неспортивный за то, что подставил ногу под приземлявшегося Квентина Граймса
Игрок «Голден Стэйт» Тай Джером получил неспортивный фол первой степени во время матча с «Нью-Йорком» (94:132).
Во второй четверти Джером подставил ногу под приземлявшегося после броска Квентина Граймса, который в результате подвернул голеностоп.
Граймс отыграл 32 минуты, набрав 19 очков и 4 передачи.
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