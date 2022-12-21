Тай Джером получил неспортивный за то, что подставил ногу под приземлявшегося Квентина Граймса

Теги Голден Стэйт Нью-Йорк НБА видео судьи Тай Джером Квентин Граймс Баскетбол

Игрок «Голден Стэйт» Тай Джером получил неспортивный фол первой степени во время матча с «Нью-Йорком» (94:132).

Во второй четверти Джером подставил ногу под приземлявшегося после броска Квентина Граймса, который в результате подвернул голеностоп.

Граймс отыграл 32 минуты, набрав 19 очков и 4 передачи.

Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы