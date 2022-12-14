Дрэймонд Грин заставил судью удалить болельщика с трибуны
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время гостевого матча против «Милуоки» (111:128) заставил судью удалить болельщика с трибуны.
За 6:30 до конца третьей четверти Грин вступил в словесную перепалку с одним из зрителей, когда Яннис Адетокумбо исполнял штрафные броски. Позже игрок прервал игру, подошел к судье и указал на болельщика.
Судья вызвал сотрудников службы охраны, которые попросили болельщика покинуть трибуну.
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