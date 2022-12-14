Дрэймонд Грин заставил судью удалить болельщика с трибуны

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА видео болельщики судьи Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время гостевого матча против «Милуоки» (111:128) заставил судью удалить болельщика с трибуны.

За 6:30 до конца третьей четверти Грин вступил в словесную перепалку с одним из зрителей, когда Яннис Адетокумбо исполнял штрафные броски. Позже игрок прервал игру, подошел к судье и указал на болельщика.

Судья вызвал сотрудников службы охраны, которые попросили болельщика покинуть трибуну.

😴 Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я из Ленинграда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ks_
Типичный голденстейт. Какая команда в истории нба вызывала большее отторжение?
Напомнить.,кто задал, этот, так сказать, тренд. А какая команда у Вас уважение?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Антонов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ябида блин. Позорник.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Олег Сорокин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mikael Rikhard
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
хаха, позорник. бэйби-трештокер
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ks_
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Типичный голденстейт. Какая команда в истории нба вызывала большее отторжение?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АРХАТ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Настоящий альфач)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы