Джулиус Рэндл: «Победы вселяют уверенность»
Форвард «Никс» Джулиус Рэндл высказался по поводу 8-матчевой победной серии команды.
«Нью-Йорк» во вторник разгромил на домашней арене «Голден Стэйт» (132:94).
«Победы в прямом смысле вселяют уверенность.
Но я все же не обольщаюсь по поводу победной серии и всего этого. На дворе всего лишь декабрь», – заявил Рэндл.
«Никс» удалось прервать серию из восьми поражений на домашней арене от «Уорриорз». Последняя до сегодняшнего дня победа над «воинами» была достигнута нью-йоркским клубом 27 февраля 2013 года, когда Стефен Карри набрал 54 очка.
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