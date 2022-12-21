Джулиус Рэндл: «Победы вселяют уверенность»

Форвард «Никс» высказался по поводу 8-матчевой победной серии команды.

« » во вторник разгромил на домашней арене « » (132:94).

«Победы в прямом смысле вселяют уверенность.

Но я все же не обольщаюсь по поводу победной серии и всего этого. На дворе всего лишь декабрь», – заявил Рэндл.

«Никс» удалось прервать серию из восьми поражений на домашней арене от «Уорриорз». Последняя до сегодняшнего дня победа над «воинами» была достигнута нью-йоркским клубом 27 февраля 2013 года, когда Стефен Карри набрал 54 очка.

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