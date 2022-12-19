Леброн Джеймс бросает из-за дуги в два раза чаще, чем со средней дистанции. В начале карьеры показатели были обратные

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует, откуда чаще бросал в начале карьеры, и откуда звездный форвард «Лейкерс» предпочитает атаковать в последнее время.

В дебютном сезоне всего 10,1 процента бросков Леброна совершались из-за дуги, 29,4 процента – со средней дистанции. Это показатели существенно изменились в его 20-м сезоне: 22,6 процента – из-за дуги, 10,6 процента – со средней дистанции.

С начала сезона-2020/21 27,9 процента очков Джеймса были набраны с трехочковой дистанции.

Также Леброн существенно сократил количество проходов под кольцо. По данным Second Spectrum, в сезоне-2019/20 Джеймс совершал 13,9 прохода в среднем за матч. В нынешнем сезоне он сократил этот показатель до 8,0 прохода – самый низкий показатель в карьере.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать