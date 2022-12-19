Леброн Джеймс бросает из-за дуги в два раза чаще, чем со средней дистанции. В начале карьеры показатели были обратные

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Баскетбол

Аналитик ESPN Кирк Голдсберри опубликовал инфографику, которая наглядно демонстрирует, откуда Леброн Джеймс чаще бросал в начале карьеры, и откуда звездный форвард «Лейкерс» предпочитает атаковать в последнее время.

В дебютном сезоне всего 10,1 процента бросков Леброна совершались из-за дуги, 29,4 процента – со средней дистанции. Это показатели существенно изменились в его 20-м сезоне: 22,6 процента – из-за дуги, 10,6 процента – со средней дистанции.

С начала сезона-2020/21 27,9 процента очков Джеймса были набраны с трехочковой дистанции.

Также Леброн существенно сократил количество проходов под кольцо. По данным Second Spectrum, в сезоне-2019/20 Джеймс совершал 13,9 прохода в среднем за матч. В нынешнем сезоне он сократил этот показатель до 8,0 прохода – самый низкий показатель в карьере.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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5 комментариев

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pawell
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732 очка до Вечного рекорда Карима... если поделить на 27 очков за игру, то осталось ждать нам 27 игр, господа. Ну и кто из Вас был уверен что увидет этот момент? даже если вы начинали смотреть НБА во время Дисижена😀
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фанат баскетбола
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инфографика выглядит как обычно показывают изменение лиги с 90ых и 00ых к современным реалиям. но одно дело когда приходит новое поколение, да не одно и постепенно меняет рисунок, другое дело когда один игрок на протяжении своей карьеры подобным образом играется выбором броска
+2
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Милошевич
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Ну логично так то
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Vagant
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В 20-м сезоне в среднем в матче набирали больше всех очков:

5.4 — Винс Картер
10.1 — Карим
12.0 — Дирк
17.6 — Коби
Пока
27.0 — Леброн

Брон также набирает 8.5 подборов и делает 6.5 ассистов.
+9
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+9
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Vovanchik127
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Леброн - пример того, как нужно перестраивать свою игру с возрастом. Иначе, в современных реалиях тяжело оставаться на плаву длительное время.
Помню, когда начинал смотреть НБА, Леброн считался атлетом без броска. Сейчас же, это скорее снайпер)
+3
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