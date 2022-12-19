«Вопрос не ко мне». Леброн не знает, как травма Дэвиса повлияет на планы фронт-офиса «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не знает, как травма Энтони Дэвиса повлияет на планы руководства клуба.

Репортер спросил Джеймса, не боится ли тот, что из-за травмы Дэвиса фронт-офис не захочет расставаться с драфт-пиками первого раунда ради усиления нынешнего состава.

«Вопрос не ко мне.

Понятия не имею. Моя задача – приходить на тренировки, готовиться к матчам, работать, готовить своих партнеров к победе. Я играю в баскетбол. Я не во фронт-офисе. Так что посмотрим», – ответил Леброн.

По информации СМИ, Дэвис выбыл как минимум на месяц с травмой голеностопа.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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3 комментария

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Xell
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Ответ Александр Сметанин
А к кому?
К Пылинке))
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Александр Сметанин
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А к кому?
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Tim Timson
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Ну во первых Леброн играет во фронт офисе. Во вторых ему однозначно пофиг на пики 27/29 года Лейкерс от слова совсем))
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