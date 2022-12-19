«Вопрос не ко мне». Леброн не знает, как травма Дэвиса повлияет на планы фронт-офиса «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» признался, что не знает, как травма повлияет на планы руководства клуба.

Репортер спросил Джеймса, не боится ли тот, что из-за травмы Дэвиса фронт-офис не захочет расставаться с драфт-пиками первого раунда ради усиления нынешнего состава.

«Вопрос не ко мне.

Понятия не имею. Моя задача – приходить на тренировки, готовиться к матчам, работать, готовить своих партнеров к победе. Я играю в баскетбол. Я не во фронт-офисе. Так что посмотрим», – ответил Леброн.

По информации СМИ, Дэвис выбыл как минимум на месяц с травмой голеностопа.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать