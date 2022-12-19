Леброн Джеймс едва не совершил потерю, но подхватил мяч и сделал передачу под победный данк Томаса Брайанта
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был близок к потере в ключевой атаке матча с «Уизардс».
У Джеймса не прошла первая попытка сделать передачу, но он после короткой паузы подхватил мяч и вывел на победный данк центрового Томаса Брайанта – 119:117 за 7,4 секунды до сирены.
В следующем владении Кайл Кузма попытался выиграть матч дальним броском, но промахнулся.
На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.
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