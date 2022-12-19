Леброн Джеймс едва не совершил потерю, но подхватил мяч и сделал передачу под победный данк Томаса Брайанта

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Вашингтон видео Кайл Кузма Томас Брайант Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был близок к потере в ключевой атаке матча с «Уизардс».

У Джеймса не прошла первая попытка сделать передачу, но он после короткой паузы подхватил мяч и вывел на победный данк центрового Томаса Брайанта – 119:117 за 7,4 секунды до сирены.

В следующем владении Кайл Кузма попытался выиграть матч дальним броском, но промахнулся.

На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.

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6 комментариев

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Sonder
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Ответ volshebstvo
А зачем второй игрок побежал к середине площадки на дабл тим, учитывая, что отдаёт больше свободы сопернику? Счет ведь равный. Да и дед в первую очередь на передачу заточен в таких концовках.
ну что ты несешь? авдия все правильно делал, лефлоп как всегда обосрался в клатче
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ноунэйм
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Ответ paganism
Хотелось бы чтобы леброн встречался с месси
в росси это запрещено. не стоит будоражить залитые мозги
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Sonder
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Ответ paganism
Хотелось бы чтобы леброн встречался с месси
в романтическом плане?
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Dimassss6
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Ответ volshebstvo
А зачем второй игрок побежал к середине площадки на дабл тим, учитывая, что отдаёт больше свободы сопернику? Счет ведь равный. Да и дед в первую очередь на передачу заточен в таких концовках.
Вашики поняли, что им победа не нужна. Вот и пошли грамотные решения в защите
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volshebstvo
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А зачем второй игрок побежал к середине площадки на дабл тим, учитывая, что отдаёт больше свободы сопернику? Счет ведь равный. Да и дед в первую очередь на передачу заточен в таких концовках.
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paganism
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Хотелось бы чтобы леброн встречался с месси
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