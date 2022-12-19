Звездный форвард « » был близок к потере в ключевой атаке матча с «Уизардс».

У Джеймса не прошла первая попытка сделать передачу, но он после короткой паузы подхватил мяч и вывел на победный данк центрового – 119:117 за 7,4 секунды до сирены.

В следующем владении попытался выиграть матч дальним броском, но промахнулся.

На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.

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