Лидер «Лейкерс» рассказал, как настраивал команду на последнее владение в победной встрече против « » (119:117).

Джеймс отличился 33 очками, 9 передачами и 7 подборами за 36 минут.

«В тайм-ауте я сказал партнерам, чтобы были готовы, так как соперник будет сдваиваться на мне. И не нужно торопиться, потому что наш бросок должен стать последним.

Пусть Кузма и успел атаковать наше кольцо, все равно получилось что-то похожее на последний бросок, потому что у них не оставалось тайм-аутов. Они сделали именно то, чего я ожидал. Разве что надо было исполнить передачу получше, но в итоге я исправился и смог это сделать», – заявил Джеймс.

После победы над «Вашингтоном» у «Лейкерс» 13 побед и 16 поражений.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать