Леброн Джеймс исполнил передачу между ног под данк Томаса Брайанта
Игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Томас Брайант организовали красивый момент во время матча с «Уизардс» (119:117).
В третьей четверти Джеймс исполнил передачу между ног на Брайанта, который забил сверху с фолом.
На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.
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