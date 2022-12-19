Леброн Джеймс исполнил передачу между ног под данк Томаса Брайанта

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Игроки «Лейкерс» Леброн Джеймс и Томас Брайант организовали красивый момент во время матча с «Уизардс» (119:117).

В третьей четверти Джеймс исполнил передачу между ног на Брайанта, который забил сверху с фолом.

На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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1 комментарий

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Vagant
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Кстати, прошло незамеченным. В прошлом матче Леброн вышел на 9-е место в истории лиги по перехватам.
8. Дрекслер – 2 207
9. ЛеБрон- 2163
10. Хаким - 2162
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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