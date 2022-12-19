Леброн Джеймс исполнил передачу между ног под данк Томаса Брайанта

Игроки «Лейкерс» и организовали красивый момент во время матча с «Уизардс» (119:117).

В третьей четверти Джеймс исполнил передачу между ног на Брайанта, который забил сверху с фолом.

На счету Джеймса 33 очка, 7 подборов и 9 передач, Брайант набрал 16 очков, 10 подборов и 2 передачи.

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