Девин Букер не сыграет против «Лейкерс» из-за боли в паху

Теги травмы Лейкерс Финикс Девин Букер Баскетбол

Лидер «Финикса» Девин Букер не примет участие в сегодняшнем матче против «Лейкерс» из-за боли в области паха, сообщает журналист The Arizona Republic Дуэйн Рэнкин.

В субботнем матче против «Нового Орлеана» (118:114) защитник «Санз» обновил личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, набрав 58 очков.

Букер был признан лучшим игроком Западной конференции по итогам октября/ноября.

В нынешнем сезоне 26-летний защитник набирает 28,0 очка, 5,8 передачи и 4,8 подбора в среднем за матч.

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2 комментария

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ivan petrov
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А где шутки про Кендалл Дженнер?
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Dimassss6
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Шансы у Лейкерс победить повышаются
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