Си Джей Макколлум: «На Зайоне свистят фолы не так, как на других звездных игроках»
Защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум после поражения от «Финикса» (114:118) заявил, что арбитры предвзято относятся к Зайону Уильямсону.
«Зайон постоянно оказывает большое давление на защиту соперника под кольцом. Не думаю, что на нем свистят фолы так же, как на других звездных игроках. При этом он редко совершает броски за пределами «краски», – сказал Макколлум.
«Пеликанс» были недовольны тем фактом, что к концу встречи они исполнили 13 штрафных бросков, а «Санз» – 35. Девин Букер, который набрал 58 очков, совершил 15 штрафных.
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