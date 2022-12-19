Си Джей Макколлум: «На Зайоне свистят фолы не так, как на других звездных игроках»

Защитник «Нового Орлеана» после поражения от « » (114:118) заявил, что арбитры предвзято относятся к .

«Зайон постоянно оказывает большое давление на защиту соперника под кольцом. Не думаю, что на нем свистят фолы так же, как на других звездных игроках. При этом он редко совершает броски за пределами «краски», – сказал Макколлум.

«Пеликанс» были недовольны тем фактом, что к концу встречи они исполнили 13 штрафных бросков, а «Санз» – 35. , который набрал 58 очков, совершил 15 штрафных.

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