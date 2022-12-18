Девин Букер: «Если у меня идет игра, то можно бросать и через руки»

Теги Новый Орлеан Финикс НБА Девин Букер Баскетбол

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер прокомментировал победу над «Новым Орлеаном» (118:114) и свои 58 очков.

«Нам было важно сыграть такой матч. На прошлой неделе мы проиграли им две встречи. Сейчас счет в сезонной серии – 2-2. «Пеликанс» — наш возможный соперник в плей-офф, и мы это знаем. Я просто хотел выйти и задать тон.

Обычно я стараюсь играть правильно в каждом эпизоде, но если у меня идет игра, то можно бросать и через руки.

Каково это, набрать половину очков команды? Наверное, я уже делал это раз или два. Папа даже не улыбнулся. Я серьезно», – сказал Букер.

😱 Распалась главная пара НБА! Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Boroveev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если команда будет в двойке конференции, то должен в топ три мвп быть по сезону.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
БУГАЙ
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Шикарно сыграл тут спору нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Илья Купол
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Язык фактов
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы