Девин Букер: «Если у меня идет игра, то можно бросать и через руки»

Звездный защитник « » прокомментировал победу над « » (118:114) и свои 58 очков.

«Нам было важно сыграть такой матч. На прошлой неделе мы проиграли им две встречи. Сейчас счет в сезонной серии – 2-2. «Пеликанс» — наш возможный соперник в плей-офф, и мы это знаем. Я просто хотел выйти и задать тон.

Обычно я стараюсь играть правильно в каждом эпизоде, но если у меня идет игра, то можно бросать и через руки.

Каково это, набрать половину очков команды? Наверное, я уже делал это раз или два. Папа даже не улыбнулся. Я серьезно», – сказал Букер.

😱 Распалась главная пара НБА! Отношения Девина Букера и Кендалл Дженнер не были показными, но сгубила их публичность