Звездный разыгрывающий « » считает себя одним из лучших снайперов НБА всех времен.

На прошлой неделе Лиллард добрался до отметки в 18 тысяч набранных очков.

«Я вижу все эти материалы в социальных сетях, где обсуждаются лучшие снайперы всех времен, и там всегда начинается безумие, когда народ упоминает меня. Я же думаю о том, сколько 3-очковых реализовал, как стабильно это делал, думаю об уровне сложности этих бросков. И для меня безумие, когда люди не упоминают меня в этих обсуждениях.

Конечно, я считаю Стефа Карри величайшим из всех снайперов, но при этом не понимаю, почему бы мне не идти за ним в этих рейтингах, с учетом всех этих сложных попаданий и той легкости, с которой я бросаю. Жду возможности продолжить восхождение в списке снайперов. Будет любопытно посмотреть, что люди скажут обо мне, когда я буду в Топ-2 или Топ-3», – заявил Лиллард.

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