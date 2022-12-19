Дэмиан Лиллард: «Считаю себя вторым после Стефа Карри среди лучших снайперов в истории НБА»

Теги рейтинги Голден Стэйт Портленд НБА Стефен Карри Дэмиан Лиллард Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард считает себя одним из лучших снайперов НБА всех времен.

На прошлой неделе Лиллард добрался до отметки в 18 тысяч набранных очков.

«Я вижу все эти материалы в социальных сетях, где обсуждаются лучшие снайперы всех времен, и там всегда начинается безумие, когда народ упоминает меня. Я же думаю о том, сколько 3-очковых реализовал, как стабильно это делал, думаю об уровне сложности этих бросков. И для меня безумие, когда люди не упоминают меня в этих обсуждениях.

Конечно, я считаю Стефа Карри величайшим из всех снайперов, но при этом не понимаю, почему бы мне не идти за ним в этих рейтингах, с учетом всех этих сложных попаданий и той легкости, с которой я бросаю. Жду возможности продолжить восхождение в списке снайперов. Будет любопытно посмотреть, что люди скажут обо мне, когда я буду в Топ-2 или Топ-3», – заявил Лиллард.

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4 комментария

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Свежий
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Дэйм, только давай без обсуждения лучших трешечников за всю историю НБА.
— Окей.
Спустя две рюмки: «Считаю себя вторым после Стефа Карри среди лучших снайперов в истории НБА»
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Osik92
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Очень смешно когда современные игроки считают себя лучшими в истории игнорирую длинную историю лиги в которой были и пит Марави и Джерри уэст.. И куча игроков которые играли до появления трех очковой дуги... В каждой эпохе свои топы и нельзя сравнивать игрокоа современных и прошлого.. Все другое мячи медицина баскетбол
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0ptimus.
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Ответ Serik Alik
Клэй : 🗿 Рэй Аллен : 🗿🗿
Клей хорош, но сверхдальные это не его конёк! Ну и будем посмотреть, сможет ли Клей к концу сезона выйти на свой уровень
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Serik Alik
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Клэй : 🗿
Рэй Аллен : 🗿🗿
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