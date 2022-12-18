Джоэл Эмбиид: «Нам не хватает нашего лучшего игрока Тайриза Макси»

Звездный центровой «Филадельфии» после победы над «Голден Стэйт» отдал должное своим одноклубникам и , которые отсутствовали из-за травм.

«Мы понимаем, что каждый должен быть готов заменить того, кто отсутствует. Очевидно, нам не хватает нашего лучшего игрока Тайриза Макси. Тобайас Харрис великолепно играет в этом сезоне. Он делает все, что от него зависит, эффективно действует в защите.

Тяжело справляться без таких парней, но я думаю, что мы достаточно талантливы. Шейк Милтон, Матисс Тайбулл играют очень хорошо. Также стоит упомянуть Де’Энтони Мелтона, который отлично выглядит на площадке», – заявил Эмбиид.

В нынешнем сезоне Макси набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за матч. Показатели Харриса составляют 17 очков, 6,4 подбора, 3 передачи и 1,3 перехвата.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые