Джоэл Эмбиид: «Нам не хватает нашего лучшего игрока Тайриза Макси»

Теги Голден Стэйт Филадельфия НБА Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Тайриз Макси Баскетбол

Звездный центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид после победы над «Голден Стэйт» отдал должное своим одноклубникам Тайризу Макси и Тобайасу Харрису, которые отсутствовали из-за травм.

«Мы понимаем, что каждый должен быть готов заменить того, кто отсутствует. Очевидно, нам не хватает нашего лучшего игрока Тайриза Макси. Тобайас Харрис великолепно играет в этом сезоне. Он делает все, что от него зависит, эффективно действует в защите.

Тяжело справляться без таких парней, но я думаю, что мы достаточно талантливы. Шейк Милтон, Матисс Тайбулл играют очень хорошо. Также стоит упомянуть Де’Энтони Мелтона, который отлично выглядит на площадке», – заявил Эмбиид.

В нынешнем сезоне Макси набирает 22,9 очка, 4,4 передачи, 3,5 подбора и 1 перехват в среднем за матч. Показатели Харриса составляют 17 очков, 6,4 подбора, 3 передачи и 1,3 перехвата.

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1 комментарий

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leppyanen
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А Хардена не существует как бэ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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