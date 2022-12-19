«Нужно подарить ему новую». Донован Митчелл отреагировал на фото футбольного болельщика в майке «Юты»

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отреагировал на фотографию футбольного болельщика в желтой майке «Юты» с 45-м номером, под которым Митчелл выступал за «Джаз».

«Нужно подарить ему новую», – посмеялся игрок.

Мужчина в майке «Юты» был замечен среди аргентинских болельщиков на финале чемпионате мира в Катаре.

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