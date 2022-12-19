«Не стоит воспринимать это на свой счет». Игроки «Юты» отреагировали на заявление Митчелла о том, что он рад переходу в «Кливленд»

Игроки «Юты» отреагировали на заявление бывшего одноклубника , который признался, что рад переходу в «Кливленд» и снова получает удовольствие от баскетбола.

«Я не интерпретирую его слова в плохом смысле. Я думаю, что когда ты побеждаешь, хорошо играешь и проводишь лучший сезон в карьере, ты получаешь удовольствие. Я уверен, что он получал такое же удовольствие, когда мы играли хорошо. Так что все довольны и получают удовольствие от баскетбола», – сказал разыгрывающий «Джаз» .

«Не думаю, что стоит воспринимать его слова на свой счет. Возможно, ему просто что-то не нравилось. Возможно, он просто нашел новую любовь, другой аспект или видение игры. Мы отлично провели время вместе, мы просто не добились свой цели и не выиграли чемпионат», – отметил .

«Может быть, Доновану показалось, что он перерос что-то или кого-то. Ничего не поделаешь. Это НБА. Однажды он вспомнит время, проведенное в «Юте», и будет признателен за него. Это полезный опыт. Я не могу забраться в голову к Доновану, но он играет великолепно», – сказал .

Сегодня Митчелл впервые сыграет против своего бывшего клуба.

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