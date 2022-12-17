Звездный защитник « » помог команде добиться победы в матче с «Индианой» (118:112).

Митчелл записал на свой счет 41 очко. За 37 минут он реализовал 14 из 24 с игры, включая 8 из 15 из-за дуги, а также 5 из 5 с линии.

В активе Донована также 1 подбор, 3 передачи и 1 перехват.

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