Донован Митчелл получил фол в нападении во время последней атаки основного времени матча против «Далласа»

«Кливленд» в субботу обыграл « » на своей площадке в овертайме со счетом 100:99.

У лидера «Кавальерс» Донована Митчелла был шанс принести своей команде победу в основное время встречи, но защитник получил фол в нападении за 0,7 секунды до конца четверти четверти при счете 96:96. Судья посчитал, что Митчелл оттолкнул перед броском на победу.

Митчелл не мог поверить, что арбитр зафиксировал у него нарушение правил. Решение судьи также вызвало возмущение у присутствовавшего на матче бывшего игрока «Кливленда» .

«Кавальерс» выиграли в овертайме благодаря данку Джарретта Аллена за 2:01 до конца. Митчелл завершил матч с 25 очками (9 из 21 с игры), 4 подборами, 3 передачами и 4 потерями.

Донован Митчелл сразу же вывел «Кливленд» в топ Востока. Эта команда здесь надолго