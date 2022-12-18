Донован Митчелл получил фол в нападении во время последней атаки основного времени матча против «Далласа»
«Кливленд» в субботу обыграл «Даллас» на своей площадке в овертайме со счетом 100:99.
У лидера «Кавальерс» Донована Митчелла был шанс принести своей команде победу в основное время встречи, но защитник получил фол в нападении за 0,7 секунды до конца четверти четверти при счете 96:96. Судья посчитал, что Митчелл оттолкнул Тима Хардуэя перед броском на победу.
Митчелл не мог поверить, что арбитр зафиксировал у него нарушение правил. Решение судьи также вызвало возмущение у присутствовавшего на матче бывшего игрока «Кливленда» Джей Ар Смита.
«Кавальерс» выиграли в овертайме благодаря данку Джарретта Аллена за 2:01 до конца. Митчелл завершил матч с 25 очками (9 из 21 с игры), 4 подборами, 3 передачами и 4 потерями.
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