Звезды НБА и Евролиги – о Месси: «Величайший»

Теги Леброн Джеймс Даллас Дирк Новицки Шарунас Ясикявичюс Ману Джинобили Лионель Месси Turkish Airlines EuroLeague Барселона Црвена Звезда MTS Сборная Аргентины по футболу НБА видео Диего Марадона фото чемпионат мира Джеймс Харден Зал славы Николас Лапровиттола Донован Митчелл Лука Вильдоса Трэй Янг Баскетбол

Звездные игроки НБА и Евролиги отреагировали на победу Аргентины в финале чемпионата мира-2023, которая стала первой в карьере Лионеля Месси.

«Месси – величайший», – написали Леброн Джеймс, Донован Митчелл, Трэй Янг и Джеймс Харден в соцсетях, использовав эмодзи козла («G.O.A.T.» – «величайший в истории»).

«Что за финал! Очень рад за Месси», – прокомментировал победу Лионеля прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки.

«Аплодирую стоя величайшему из всех», – радовался победе аргентинский баскетболист, член Зала славы Ману Джинобили.

Еще один аргентинец, форвард «Црвены Звезды» Лука Вильдоса опубликовал в соцсетях сначала рисунок, на котором изображен Диего Марадона с Кубком мира-1986 и Месси, идущий к своему трофею, а затем фотографию Лионеля, целующего Кубок во время награждения.

Аргентинский защитник «Барселоны» Николас Лапровиттола смотрел концовку финального матча в раздвалке каталонцев и эмоционально отреагировал на победу соотечественников, обнявшись с главным тренером команды Шарунасом Ясикявичюсом.

Сторис Луки Вильдосы:

Празднование Николаса Лапровиттолы:

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

«Голден Стэйт» эпично отметил четвертый титул: на козу надели майку Карри, Томпсон завалил девушку, а Грин обложил хейтеров факами

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
говно у тебя в голове
Всё еще гов*о на аве)) че не вытер?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лиллард унижатель!
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
4 гола с пенальти за турнир. Это рекорд?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arctic
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Криш то поздравил Лео или нет?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Scorpion
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В Португалии вызвали ночью 4 бригады скорой помощи сказали человек настолько болеет, что одной не хватит
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Chexonte
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Этот Райола хочет денег
кому то в Португалии сейчас очень плохо...
Мне очень даже хорошо, болел за Аргентину😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ BAI
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роналду удалил Леброна из друзей в инсте :))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Be1983kot18leta@gmail.com
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Ким
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Benner
Звезды НБА - официально враги фрукта и его сестер
Они попали в "некрасивый"список 🤣
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Официально - Лео Месси G.O.A.T.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TravenS
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все нормальные люди сейчас рады за него, он реально величайший 😱😱😱 столько эмоций подарила эта сборная и Лео
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BAI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Los Galácticos
🐐
Комментарий удален модератором
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это признают все вменяемые люди.С победой всех!!!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
кому то в Португалии сейчас очень плохо...
+25
-3
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рэд Уайт
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🐐
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
zzzeeerrrooo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это Монтиель 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Benner
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Звезды НБА - официально враги фрукта и его сестер
+52
-4
+48
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
🐐
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы