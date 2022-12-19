Звезды НБА и Евролиги – о Месси: «Величайший»
Звездные игроки НБА и Евролиги отреагировали на победу Аргентины в финале чемпионата мира-2023, которая стала первой в карьере Лионеля Месси.
«Месси – величайший», – написали Леброн Джеймс, Донован Митчелл, Трэй Янг и Джеймс Харден в соцсетях, использовав эмодзи козла («G.O.A.T.» – «величайший в истории»).
«Что за финал! Очень рад за Месси», – прокомментировал победу Лионеля прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки.
«Аплодирую стоя величайшему из всех», – радовался победе аргентинский баскетболист, член Зала славы Ману Джинобили.
Еще один аргентинец, форвард «Црвены Звезды» Лука Вильдоса опубликовал в соцсетях сначала рисунок, на котором изображен Диего Марадона с Кубком мира-1986 и Месси, идущий к своему трофею, а затем фотографию Лионеля, целующего Кубок во время награждения.
Аргентинский защитник «Барселоны» Николас Лапровиттола смотрел концовку финального матча в раздвалке каталонцев и эмоционально отреагировал на победу соотечественников, обнявшись с главным тренером команды Шарунасом Ясикявичюсом.
Сторис Луки Вильдосы:
Празднование Николаса Лапровиттолы:
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