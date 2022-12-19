Звездные игроки НБА и отреагировали на победу в финале чемпионата мира-2023, которая стала первой в карьере .

«Месси – величайший», – написали , Донован Митчелл, Трэй Янг и в соцсетях, использовав эмодзи козла («G.O.A.T.» – «величайший в истории»).

«Что за финал! Очень рад за Месси», – прокомментировал победу Лионеля прославленный игрок «Далласа» Дирк Новицки.

«Аплодирую стоя величайшему из всех», – радовался победе аргентинский баскетболист, член Зала славы Ману Джинобили.

Еще один аргентинец, форвард «Црвены Звезды» Лука Вильдоса опубликовал в соцсетях сначала рисунок, на котором изображен Диего Марадона с Кубком мира-1986 и Месси, идущий к своему трофею, а затем фотографию Лионеля, целующего Кубок во время награждения.

Аргентинский защитник «Барселоны» Николас Лапровиттола смотрел концовку финального матча в раздвалке каталонцев и эмоционально отреагировал на победу соотечественников, обнявшись с главным тренером команды Шарунасом Ясикявичюсом.

Сторис Луки Вильдосы:

Празднование Николаса Лапровиттолы:

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