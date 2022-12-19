Дарвин Хэм: «Первоочередная задача – позаботиться о здоровье Энтони Дэвиса»

Главный тренер « » подтвердил, что команда не будет спешить с возвращением центрового Энтони Дэвиса на площадку.

«Первоочередная задача – позаботиться о здоровье Энтони Дэвиса.

Плевать, что говорят. У нас в клубе потрясающий медперсонал, состоящий из блестящих специалистов, которые следят за тем, чтобы ему была оказана наилучшая медицинская помощь. Когда мы узнаем, что происходит, будем действовать соответственно.

Мы находимся почти в самом начале сезона, и в первую очередь, ему нужно позаботиться о здоровье», – сказал Хэм.

Дэвис пропустит несколько недель из-за травмы правого голеностопа. Игрок продолжает обследоваться.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября