Кайл Кузма вышел на разминку перед игрой с «Лейкерс» в фиолетовой бандане

Теги Лейкерс НБА Вашингтон фото Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Уизардс» Кайл Кузма в день игры с «Лейкерс» привлек к себе внимание во время предматчевой разминки.

Экс-игрок «озерников» вышел на разминку в фиолетовой бандане, чем усилил разговоры о возможном возвращении в калифорнийский клуб.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кузмы, которого обменяли в 2021 году.

На счету Кузмы в воскресенье 22 очка и 16 подборов, «Лейкерс» победили 119:117.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Соцсети Йована Бухи

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Свежий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Можно еще одну новость сделать, что также он вышел в фиолетовых кроссовках 🔮
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Agent Smith
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь, вернется🏀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы