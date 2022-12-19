Кайл Кузма вышел на разминку перед игрой с «Лейкерс» в фиолетовой бандане
Форвард «Уизардс» Кайл Кузма в день игры с «Лейкерс» привлек к себе внимание во время предматчевой разминки.
Экс-игрок «озерников» вышел на разминку в фиолетовой бандане, чем усилил разговоры о возможном возвращении в калифорнийский клуб.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кузмы, которого обменяли в 2021 году.
На счету Кузмы в воскресенье 22 очка и 16 подборов, «Лейкерс» победили 119:117.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
Соцсети Йована Бухи
2 комментария