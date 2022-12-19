«Детройт» не намерен обменивать Бояна Богдановича

« » продолжает говорить другим клубам, что он не намерен обменивать легкого форварда (33 года, 201 см), сообщает инсайдер Марк Стейн.

За последние несколько недель «Пистонс» получили предложения по Богдановича от многих команд лиги, в том числе от « ». Тем не менее, клуб хочет сохранить хорватского снайпера и считает, что в паре с Кейдом Каннингемом он поможет команде пробиться в плей-офф в следующем сезоне.

Богданович подписал с «Детройтом» двухлетний контракт на 39 млн долларов.

33-летний форвард в нынешнем сезоне набирает 21,1 очка, 3,7 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч при 43,2 процента из-за дуги.

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