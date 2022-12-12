«Лейкерс», «Никс» и «Кингз» интересуются Кайлом Кузмой

, и заинтересованы в приобретении форварда (27 лет, 208 см).

В нынешнем сезоне Кузма набирает за «Уизардс» 21,4 очка, 7,7 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

Кузма собирается выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения по окончании сезона-2022/23.

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