«Лейкерс» заинтересованы в возвращении форварда «Уизардс» .

Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс. На прошлой неделе уже сообщалось, что «озерники» входят в список команд, которые следят за Кузмой.

Отмечается, что «озерники» уже контактировали с «Уизардс» по поводу Кузмы.

Кузма провел в первые сезоны карьеры и в 2020 году стал чемпионом НБА. В августе 2021 года его отправили в .

В нынешнем сезоне Кузма набирает за «Уизардс» 21,4 очка, 7,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

Кузма собирается выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения по окончании сезона-22/23. Предполагается, что форвард рассчитывает на контракт с годовой зарплатой более 20 миллионов долларов.

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