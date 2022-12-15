«Лейкерс» заинтересованы в возвращении Кайла Кузмы

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Вашингтон Кайл Кузма Баскетбол

«Лейкерс» заинтересованы в возвращении форварда «Уизардс» Кайла Кузмы.

Об этом рассказал инсайдер Крис Хэйнс. На прошлой неделе уже сообщалось, что «озерники» входят в список команд, которые следят за Кузмой.

Отмечается, что «озерники» уже контактировали с «Уизардс» по поводу Кузмы.

Кузма провел в «Лейкерс» первые сезоны карьеры и в 2020 году стал чемпионом НБА. В августе 2021 года его отправили в «Вашингтон».

В нынешнем сезоне Кузма набирает за «Уизардс» 21,4 очка, 7,5 подбора и 3,6 передачи в среднем за матч.

Кузма собирается выйти на рынок свободных агентов и рассмотреть предложения по окончании сезона-22/23. Предполагается, что форвард рассчитывает на контракт с годовой зарплатой более 20 миллионов долларов.

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3 комментария

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DiffusedLight
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А ЛАЛ умеют пошутить. Говорит ли это, что организация цирк, хм?
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Dedete
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скорее всего хотят скинуть Вестбрука, которого в Вашингтоне до сих пор любят
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Евгений Денисов
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Зачем ждать лета! сейчас же можно его на пик трейдануть! (Это сарказм)
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