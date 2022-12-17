Кайл Кузма: «Перед обменом Роб Пелинка сказал: «Еще увидимся»

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Вашингтон Роб Пелинка Кайл Кузма Баскетбол

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма рассказал о словах вице-президента «Лейкерс» Роба Пелинки перед обменом в августе 2021 года.

«Я гулял с собакой. Мне позвонил Роб Пелинка и сказал: «Эй, чувак, я люблю тебя, это просто часть бизнеса. Не будем прощаться. Еще увидимся», – признался Кузма.

«Лейкерс» претендуют на приобретение Кузмы, который станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона, если не воспользуется опцией игрока (13 млн долларов).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В аду?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Может Пелинка имел ввиду увидимся только не в нашем клубе?).. но если честно Кузма по идее так не должен говорить находясь в другом клубе))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы