Кайл Кузма: «Перед обменом Роб Пелинка сказал: «Еще увидимся»

Форвард « » рассказал о словах вице-президента «Лейкерс» перед обменом в августе 2021 года.

«Я гулял с собакой. Мне позвонил Роб Пелинка и сказал: «Эй, чувак, я люблю тебя, это просто часть бизнеса. Не будем прощаться. Еще увидимся», – признался Кузма.

«Лейкерс» претендуют на приобретение Кузмы, который станет неограниченно свободным агентом по окончании нынешнего сезона, если не воспользуется опцией игрока (13 млн долларов).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать