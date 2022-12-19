Защитник « » прокомментировал поражение от «Миннесоты» (126:150) и неудачную серию команды.

«Буллс» проиграли четвертый матч подряд и продолжают занимать 11-е место на Востоке с результатом 11-18.

«Полный отстой. Огромное разочарование. Это должно стать уроком для нас. Мы должны понять, что происходит, если недоработать, действовать разрозненно, не осознавая, в каких моментах необходимо коллективно.

Мы набрали достаточное количество очков, чтобы выиграть матч, но пропустить 150 – это полный провал, и мы должны это прочувствовать. Мы подавлены и разочарованны. Важно прочувствовать все эти плохие эмоции, чтобы понять, что происходит. Это и есть стремление к победам, конкурентоспособность. Должно быть неловко, когда пропускаешь такое количество очков.

Ничего не имею против «Миннесоты», но это не было похоже на то, что мы вышли против «Голден Стэйт» образца 2016 года. Мы должны играть лучше, мы должны быть лучше в индивидуальном и в командном плане», – заявил Дерозан.

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