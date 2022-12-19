Энтони Эдвардс набрал 37 очков, 7 подборов и 11 передач против «Буллс», повторив достижение Кевина Лава

Теги Чикаго Миннесота НБА видео Кевин Лав Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем матча с «Чикаго» (150:126).

Эдвардс набрал 37 очков (13 из 25 с игры), 7 подборов, 11 передач и 2 перехвата за 38 минут.

Энтони стал первым игроком «Вулвс» после Кевина Лава (22 февраля 2014 года), который набрал как минимум 35 очков и 10 передач в одном матче.

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