Защитник «Миннесоты» стал автором эффектного данка на последних минутах матча с « » (150:126).

Эдвардс убежал в быстрый отрыв и исполнил «мельницу» в высоком прыжке.

На счету Энтони 37 очков, 7 подборов и 11 передач.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе