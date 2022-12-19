Энтони Эдвардс исполнил потрясающую «мельницу» в матче с «Чикаго»

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Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного данка на последних минутах матча с «Чикаго» (150:126).

Эдвардс убежал в быстрый отрыв и исполнил «мельницу» в высоком прыжке.

На счету Энтони 37 очков, 7 подборов и 11 передач.

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