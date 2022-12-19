Энтони Эдвардс исполнил потрясающую «мельницу» в матче с «Чикаго»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал автором эффектного данка на последних минутах матча с «Чикаго» (150:126).
Эдвардс убежал в быстрый отрыв и исполнил «мельницу» в высоком прыжке.
На счету Энтони 37 очков, 7 подборов и 11 передач.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе
Комментарии