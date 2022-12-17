Расселл Уэстбрук оказался в первом ряду после попытки перехвата

Теги Денвер Лейкерс НБА видео болельщики Расселл Уэстбрук Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук вылетел в первый ряд в одном из эпизодов матча с «Наггетс» (126:108) в Лос-Анджелесе.

Уэстбрук приземлился на болельщиков после попытки перехвата в четвертой четверти. По итогам эпизода никто не пострадал.

На счету Расселла 15 очков, 11 подборов, 12 передач и 2 перехвата.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Расс с бенча:
— 15/6/8
— 1й по ассистам среди запасных
— 1й во всей лиге по ассистам на 36 минут
— 1й по играм 10/5/5 со скамьи
— 1й по триплам со скамьи
— 2й по дабл-даблам со скамьи
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще судью хотел прихватить)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы