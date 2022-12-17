Расселл Уэстбрук оказался в первом ряду после попытки перехвата

Звездный разыгрывающий « » вылетел в первый ряд в одном из эпизодов матча с «Наггетс» (126:108) в Лос-Анджелесе.

Уэстбрук приземлился на болельщиков после попытки перехвата в четвертой четверти. По итогам эпизода никто не пострадал.

На счету Расселла 15 очков, 11 подборов, 12 передач и 2 перехвата.

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