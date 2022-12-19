Остин Ривз получил травму голеностопа в матче с «Уизардс», но продолжил игру
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз вынужден был на время покинуть площадку во время матча с «Уизардс» (119:117).
В третьей четверти Ривз получил травму правого голеностопа, наступив на ногу одного из соперников. Остин сразу же направился в раздевалку, сильно хромая.
Ривз позже вернулся на площадку. Он набрал 12 очков, 4 подбора и 2 передачи за 34 минуты.
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