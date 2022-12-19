Остин Ривз получил травму голеностопа в матче с «Уизардс», но продолжил игру

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Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз вынужден был на время покинуть площадку во время матча с «Уизардс» (119:117).

В третьей четверти Ривз получил травму правого голеностопа, наступив на ногу одного из соперников. Остин сразу же направился в раздевалку, сильно хромая.

Ривз позже вернулся на площадку. Он набрал 12 очков, 4 подбора и 2 передачи за 34 минуты.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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7 комментариев

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ноунэйм
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монстр, про Карузо, благодаря ему, уже забыли
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Dimassss6
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Ответ Tim Timson
А в 4й кто играл?)
Шредера после 6-ого фола заменили на Уокера, Ривз, Кристи, Джеймс и Брайант
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Vagant
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Ответ Tim Timson
А в 4й кто играл?)
Стойкий белый солдатик, Остин.
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Tim Timson
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А в 4й кто играл?)
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Vagant
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Ответ Dimassss6
Уже в клатче показывает отличную игру
Там еще Брайант 2 трехи из 2-х положил.
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Vagant
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12 очков. 4 из 5 с игры, 2 из 2 трехи, 4 подбора, 2 ассиста, перехват, блок, 33 минуты, +/- = + 15 (лучший в команде)

Ну и 2 флоутера на последних двух минутах.
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Dimassss6
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Уже в клатче показывает отличную игру
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