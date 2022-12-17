Джамал Мюррэй подвернул голеностоп на последних минутах матча с «Лейкерс»

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Разыгрывающий «Наггетс» Джамал Мюррэй не смог доиграть до конца матч против «Лейкерс» (108:126).

Мюррэй подвернул левый голеностоп на последних минутах встречи при «-20» во время ведения.

Джамал в пятницу набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

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1 комментарий

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Vagant
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Лететь 20 очков за 2-40 до конца и держать лидеров на площадке?
Карма не заставила себя долго ждать.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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