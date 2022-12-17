Джамал Мюррэй подвернул голеностоп на последних минутах матча с «Лейкерс»

Разыгрывающий «Наггетс» не смог доиграть до конца матч против « » (108:126).

Мюррэй подвернул левый голеностоп на последних минутах встречи при «-20» во время ведения.

Джамал в пятницу набрал 23 очка, 5 подборов и 6 передач.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает