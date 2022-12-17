Энтони Дэвис получил травму голеностопа в матче с «Наггетс»

Звездный форвард « » травмировал голеностопный сустав правой ноги в матче с «Наггетс» (126:108).

Дэвис получил травму, когда пытался забить из-под кольца в борьбе с .

Сообщается, что Энтони испытывает дискомфорт и, скорее всего, пройдет МРТ-обследование. При этом итоги первичного осмотра позволяют надеяться, что баскетболист избежал серьезной травмы.

В пятницу Дэвис набрал 10 очков, 4 подбора и 2 передачи за 17 минут.

Средние показатели «большого» в 24 встречах сезона – 28,1 очка, 12,4 подбора и 2,7 передачи за игру.

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