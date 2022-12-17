Энтони Дэвис получил травму голеностопа в матче с «Наггетс»

Теги травмы Денвер Лейкерс НБА видео Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис травмировал голеностопный сустав правой ноги в матче с «Наггетс» (126:108).

Дэвис получил травму, когда пытался забить из-под кольца в борьбе с Николой Йокичем.

Сообщается, что Энтони испытывает дискомфорт и, скорее всего, пройдет МРТ-обследование. При этом итоги первичного осмотра позволяют надеяться, что баскетболист избежал серьезной травмы.

В пятницу Дэвис набрал 10 очков, 4 подбора и 2 передачи за 17 минут.

Средние показатели «большого» в 24 встречах сезона – 28,1 очка, 12,4 подбора и 2,7 передачи за игру.

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7 комментариев

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Ванька
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в среднем где-то одна травма за две игры. Какие там вообще рекорды по травмам?
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Anton!o :)
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Никогда такого не было и вот опять
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Ryan T.
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Here we go
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armageddon123456
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Сейчас эксперты ментальность сюда приплетут, как обычно
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Vagant
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Ответ msdchko
надеюсь без серьезной травмы
ИМХО, у него привычный вывих. У меня проходит за 2 дня без физиотерапевта.
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msdchko
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надеюсь без серьезной травмы
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Гусь FIFA
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Не зря говорят, что наггетсы - вредная пища
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