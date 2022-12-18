Энтони Дэвис пропустит матч против «Вашингтона» из-за боли в ноге

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Центровой «Лейкерс» Энтони Дэвис не примет участие в воскресном матче против «Вашингтона» из-за боли в правой ноге, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Дэвис травмировал голеностопный сустав правой ноги в матче с «Наггетс» (126:108).

Сообщалось, что игрок испытывает дискомфорт и, скорее всего, пройдет МРТ-обследование. По результатам первичного осмотра баскетболист избежал серьезной травмы.

Средние показатели Дэвиса в 24 встречах этого сезона – 28,1 очка, 12,4 подбора и 2,7 передачи за игру.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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1 комментарий

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Light Yagami
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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