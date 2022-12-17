Болельщики в Лос-Анджелесе скандировали «MVP» в адрес Остина Ривза

Форвард « » удостоился скандирования «MVP» во время домашнего матча с «Наггетс» (126:108).

Болельщики поддержали Ривза во второй четверти, когда он забросил с фолом.

На счету Ривза в пятницу 16 очков, 4 подбора и 1 перехват.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые

Над защитой белой деревяхи из «Бостона» угорают. Но есть доказательства, что она работает