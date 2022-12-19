Джейден Айви поставил сверху с сопротивлением Юты Ватанабе
Новичок «Пистонс» Джейден Айви исполнил эффектный данк во время матча с «Нетс» (121:124).
Айви прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением форварда «Бруклина» Юты Ватанабе.
За вызывающее поведение сразу после данка атакующий защитник получил технический фол.
На счету Айви 19 очков и 4 подбора.
Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать
«Ты же болельщик «Клипперс»? Похоже, они поимели нас обоих». Блэйк Гриффин уже давно готовится к карьере в стендапе
Комментарии