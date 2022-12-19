Джейден Айви поставил сверху с сопротивлением Юты Ватанабе

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Новичок «Пистонс» Джейден Айви исполнил эффектный данк во время матча с «Нетс» (121:124).

Айви прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением форварда «Бруклина» Юты Ватанабе.

За вызывающее поведение сразу после данка атакующий защитник получил технический фол.

На счету Айви 19 очков и 4 подбора.

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