Новичок «Пистонс» исполнил эффектный данк во время матча с «Нетс» (121:124).

Айви прорвался под кольцо и поставил сверху с сопротивлением форварда « » .

За вызывающее поведение сразу после данка атакующий защитник получил технический фол.

На счету Айви 19 очков и 4 подбора.

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