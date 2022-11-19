Патрик Беверли получил технический за то, что изобразил падение Бояна Богдановича

Разыгрывающий получил необычный технический фол в матче против (128:121).

Беверли нарушил правила на , в результате чего сербский баскетболист упал на паркет. Ветеран «Лейкерс» посчитал это флоппингом и повторил движение Богдановича перед арбитром, за что получил технический.

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп