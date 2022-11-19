Патрик Беверли получил технический за то, что изобразил падение Бояна Богдановича

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Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли получил необычный технический фол в матче против «Детройта» (128:121).

Беверли нарушил правила на Бояне Богдановиче, в результате чего сербский баскетболист упал на паркет. Ветеран «Лейкерс» посчитал это флоппингом и повторил движение Богдановича перед арбитром, за что получил технический.

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