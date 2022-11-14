Пропускавший матч Леброн пытался оспорить технический, который Дэвису дали за задержку игры

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Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс в воскресенье пропустил второй матч подряд из-за проблем с мышцей бедра.

«Лейкерс» без Джеймса прервали серию из 5 поражений, взяв верх над «Нетс» – 116:103.

37-летний Леброн привлек к себе внимание под занавес встречи, когда пытался оспорить технический, который выписали Энтони Дэвису дали за задержку игры. Калифорнийцы на тот момент вели «+18».

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Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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