Лидер в воскресенье пропустил второй матч подряд из-за проблем с мышцей бедра.

«Лейкерс» без Джеймса прервали серию из 5 поражений, взяв верх над «Нетс» – 116:103.

37-летний Леброн привлек к себе внимание под занавес встречи, когда пытался оспорить технический, который выписали дали за задержку игры. Калифорнийцы на тот момент вели «+18».

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога