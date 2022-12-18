Кайл Кузма – о «Лейкерс»: «Не всегда хорошо там, где нас нет»

Форвард «Вашингтона» Кайл Кузма прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны его бывшей команды «Лейкерс».

«Не всегда хорошо там, где нас нет.

Но мной интересуются, и это определенно хорошо. Это означает, что я хорошо играю, меня ценят в лиге, и команда хочет меня выменять. Мне очень повезло», – сказал Кузма.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать