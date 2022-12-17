«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат обмен
«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат долгожданный обмен с целью повысить шансы на чемпионство в этом сезоне.
Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на источники, знакомые с планами «озерников».
«История обменов в НБА показывает, что сделки редко случаются до января. Большинство вообще происходит в течение последней недели перед дедлайном», – отмечает журналист.
С 15 декабря для обмена стали доступны недавние свободные агенты, которые подписали контракты в межсезонье-2022.
Среди потенциальных целей «Лейкерс» называются Демар Дерозан, Кайл Кузма, Майлз Тернер, Бадди Хилд, Кайри Ирвинг и Даг Макдермотт.
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