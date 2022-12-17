«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат обмен

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Демар Дерозан Кайри Ирвинг Даг Макдермотт Майлз Тернер Бадди Хилд Кайл Кузма Баскетбол

«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат долгожданный обмен с целью повысить шансы на чемпионство в этом сезоне.

Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на источники, знакомые с планами «озерников».

«История обменов в НБА показывает, что сделки редко случаются до января. Большинство вообще происходит в течение последней недели перед дедлайном», – отмечает журналист. 

С 15 декабря для обмена стали доступны недавние свободные агенты, которые подписали контракты в межсезонье-2022.

Среди потенциальных целей «Лейкерс» называются Демар Дерозан, Кайл Кузма, Майлз Тернер, Бадди Хилд, Кайри Ирвинг и Даг Макдермотт.

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4 комментария

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Сергей Пузанков
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Кузму, Дианджело, Рэндла, Нэнса и Кларксона заверните
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Xell
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За месяц цена на Уэстбрука еще возрастет)) Да и за месяц уже можно понять есть еще шансы на плей инн или нет.
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Никита Самарин
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Лейкерс всё живёт сегодняшним днём, лучше бы о будущем подумали. ✨
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Константин Морозов
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Мало вероятно, что кто-либо из этих парней, кроме Ирвинга, сделает их контендером
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