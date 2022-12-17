«Лейкерс» могут подождать еще один месяц, прежде чем совершат долгожданный обмен с целью повысить шансы на чемпионство в этом сезоне.

Об этом информирует обозреватель The Athletic Йован Буха со ссылкой на источники, знакомые с планами «озерников».

«История обменов в показывает, что сделки редко случаются до января. Большинство вообще происходит в течение последней недели перед дедлайном», – отмечает журналист.

С 15 декабря для обмена стали доступны недавние свободные агенты, которые подписали контракты в межсезонье-2022.

Среди потенциальных целей « » называются , , Майлз Тернер, , Кайри Ирвинг и Даг Макдермотт.

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