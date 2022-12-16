Тейтум продолжает лидировать в рейтинге претендентов на MVP, Яннис – 2-й, Йокич – 3-й

Теги НБА Кевин Дюрэнт Стефен Карри Энтони Дэвис Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Зайон Уильямсон Джа Морэнт Баскетбол

Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продолжает занимать первое место в списке. Он набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. «Селтикс» продолжают лидировать в чемпионате с результатом 22-7.

Двукратный MVP лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») сохранил 2-е место. Центровой «Денвера» Никола Йокич сместил Луку Дончича с 3-го места.

Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com:

1. Джейсон Тейтум («Бостон»), на прошлой неделе – 1

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»), 2

3. Никола Йокич («Денвер»), 4

4. Джа Морэнт («Мемфис»), 5

5. Кевин Дюрэнт («Бруклин»), 7

6. Лука Дончич («Даллас»), 3

6. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), 10

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), не было в рейтинге

9. Стефен Карри («Голден Стэйт»), не было в рейтинге

10. Энтони Дэвис («Лейкерс»), 9

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3

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3 комментария

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Cubs-V
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Ответ jb2p46f4xm
Что ещё нужно сделать Луке, чтоб быть в топ 3 или главным претендентом?!
Быть в топ 3 на Западе. Минимум. А не на 9.
Тут лучше спросить, что он вообще делает на 6 месте в рейтинге.
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Zugvogels
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Ответ jb2p46f4xm
Что ещё нужно сделать Луке, чтоб быть в топ 3 или главным претендентом?!
Побеждать
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jb2p46f4xm
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