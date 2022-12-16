Тейтум продолжает лидировать в рейтинге претендентов на MVP, Яннис – 2-й, Йокич – 3-й
Официальный сайт НБА обновил рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона.
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продолжает занимать первое место в списке. Он набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. «Селтикс» продолжают лидировать в чемпионате с результатом 22-7.
Двукратный MVP лиги Яннис Адетокумбо («Милуоки») сохранил 2-е место. Центровой «Денвера» Никола Йокич сместил Луку Дончича с 3-го места.
Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com:
1. Джейсон Тейтум («Бостон»), на прошлой неделе – 1
2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»), 2
3. Никола Йокич («Денвер»), 4
4. Джа Морэнт («Мемфис»), 5
5. Кевин Дюрэнт («Бруклин»), 7
6. Лука Дончич («Даллас»), 3
6. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), 10
8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), не было в рейтинге
9. Стефен Карри («Голден Стэйт»), не было в рейтинге
10. Энтони Дэвис («Лейкерс»), 9
Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3
Тут лучше спросить, что он вообще делает на 6 месте в рейтинге.