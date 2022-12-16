Тейтум продолжает лидировать в рейтинге претендентов на MVP, Яннис – 2-й, Йокич – 3-й

Официальный сайт обновил рейтинг претендентов на награду MVP нынешнего сезона.

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум продолжает занимать первое место в списке. Он набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч. «Селтикс» продолжают лидировать в чемпионате с результатом 22-7.

Двукратный MVP лиги («Милуоки») сохранил 2-е место. Центровой «Денвера» Никола Йокич сместил с 3-го места.

Рейтинг претендентов на MVP по версии NBA.com:

1. Джейсон Тейтум («Бостон»), на прошлой неделе – 1

2. Яннис Адетокумбо («Милуоки»), 2

3. Никола Йокич («Денвер»), 4

4. Джа Морэнт («Мемфис»), 5

5. («Бруклин»), 7

6. Лука Дончич («Даллас»), 3

6. Зайон Уильямсон («Новый Орлеан»), 10

8. Джоэл Эмбиид («Филадельфия»), не было в рейтинге

9. («Голден Стэйт»), не было в рейтинге

10. Энтони Дэвис («Лейкерс»), 9

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3