Леброн Джеймс: «Если бы я выбирал игрока «Лейкерс» для исполнения штрафных в клатче, это был бы Эй Ди»

Форвард прокомментировал промахи с линии штрафных в концовке матча против (118:122, ОТ)

Дэвис не реализовал два штрафных за 28,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 110:108 в пользу «Лейкерс». «Селтикс» перевели игру в овертайм и добились победы.

«Если бы я выбирал игрока нашей команды для исполнения штрафных в клатче, это был бы Эй Ди. За четыре сезона, что мы играем вместе, он гораздо чаще добивался противоположного результата. Вообще не волнуюсь из-за этого», – заявил Джеймс.

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