Леброн Джеймс: «Если бы я выбирал игрока «Лейкерс» для исполнения штрафных в клатче, это был бы Эй Ди»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал промахи Энтони Дэвиса с линии штрафных в концовке матча против «Бостона» (118:122, ОТ)
Дэвис не реализовал два штрафных за 28,2 секунды до конца четвертой четверти при счете 110:108 в пользу «Лейкерс». «Селтикс» перевели игру в овертайм и добились победы.
«Если бы я выбирал игрока нашей команды для исполнения штрафных в клатче, это был бы Эй Ди. За четыре сезона, что мы играем вместе, он гораздо чаще добивался противоположного результата. Вообще не волнуюсь из-за этого», – заявил Джеймс.
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